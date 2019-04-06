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Amasya'da cezaevi firarisi cuma namazında yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Amasya'da cezaevi firarisi cuma namazında yakalandı

AMASYA’da, cezaevi firarisi 38 yaşındaki Atilla K., cuma namazında arkasında saf tutan Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin tarafından tanınınca, cami çıkışında yaka paça gözaltına alındı.  

Asayiş Şube Müdürü Harun Şahin, dün cuma namazı kılmak için 55 Evler Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Camii'ne gitti. Müdür Şahin, arkasında saf tuttuğu kişinin, 14 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan ve yarı açık cezaevinden firar eden Atilla K. olduğunu fark etti. Camideki polis memurlarını uyardı. Bunun üzerine cami çıkışında önlem alan polisler,  Atilla K.'yı yakaladı.

Cezavine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla K., tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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