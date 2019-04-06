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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa'da bir yıl içerisinde yüze yakın cami ve mescide saldırı yapıldığını belirterek, "Rabb'imizden bize güç vermesi, o ellerin mabetlerimizden uzak kalması için dua ediyoruz." dedi. 

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş sabah namazında Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde gençlerle buluştu. 

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP), Uluslararası İmam Hatip Programı (UİHL) kapsamında Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle sabah namazını kılan Erbaş, ardından gençlerle sohbet etti. 

Erbaş, Türkiye'de eğitim gören gençlerin kendileri için önemine işaret ederek, "Sizin eğitimlerinizi tamamlayıp İslam'a hizmet ettiğiniz günleri iple çekiyoruz." ifadesini kullandı.  

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), insan yetiştirmek için gerekli imkan ve mekanı sağlayan çok önemli bir hayır kurumu olduğunu vurgulayan Erbaş, TDV'nin bu imkanları gençlerin eğitimi için kullandığını kaydetti.

 Ezanın, Müslümanlar için önemine işaret eden Erbaş, gençlerin Türkiye'de eğitimini tamamlayıp görev alacakları yerlere gittiklerinde ezanı semalara yükselteceklerini belirtti. 

Avrupa'daki camilere yönelik saldırılara da değinen Erbaş, "Avrupa'da bir yıl içerisinde yüze yakın camimize, mescidimize namahrem eller dokundu. Biz, Rabb'imizden bize güç vermesini, o ellerin mabetlerimizden uzak kalması için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.     

Bilginin paylaştıkça çoğalacağına dikkati çeken Erbaş, öğrencilerden gittikleri yerlerde, öğrendiklerini paylaşmalarını istedi. 

Erbaş, "İlahiyat Fakültesindeki kardeşlerimiz inşallah fakültelerini bitirdikten sonra birer davetçi, tebliğci olacaklar. Bir kısmı mihrapta, bir kısmı kürsüde, bir kısmı camilerde öğrenci yetiştirerek, öğretmenlik yaparak görevlerini yerine getirecekler. Hem bizim için hem yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz için bu ne büyük bir nimettir. Afrika’dan gelen kardeşlerimiz ülkelerine döndüklerinde buradan öğrendiklerini orada yaşayan Müslümanlarla paylaşacaklar, aramızda kaynaşma olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkeler arasında sonradan çizilen sınırların Müslümanların kalpleri arasına çizilemeyeceğini belirten Erbaş, "Sizin şu anda burada farklı farklı ülkelerden bir arada bulunuyor olmanız gönüllere sınırların konulamayacağının en büyük delilidir, en büyük göstergesidir." vurgusu yaptı.  

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öğrencilerin eğitimleri için her türlü gayreti göstereceklerini bildiren Erbaş, öğrencilerden de bu konuda gayretli olmalarını istedi.

Allah’ın dinini öğrenip, öğretmenin büyük bir nimet olduğuna işaret eden Erbaş öğrencilere, insanlara faydalı olmaları tavsiyesinde bulundu. Erbaş, şunları kaydetti: 

"Allah sayınızı artırsın, zihin açıklığı versin, en güzel bir şekilde tahsilinizi yapmayı ve bir an önce birer davetçi, bir mübelliğ, bir öğretmen, bir hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçisi olmayı ve bu şekilde ömrümüzü tamamlamayı nasip eylesin. Hem ülkemizde hem gönül coğrafyamızda Rabb'imizin yolunda yürümeyi, Sevgili Peygamber Efendimiz'in dünyaya kazandırdığı değerleri nice gönüllere, nice yüreklere, kalplere, zihinlere ulaştırmayı Rabb'im hepimize nasip eylesin." 

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