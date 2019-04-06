Antalya'da firari kurt her yerde aranıyor

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kaçtığı değerlendirilen kurt, cep telefonuyla görüntülendi

Antalya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, aynı kafeste kaldığı kurtlarla kavga ettiği için 1 Nisan'da kafesi değiştirilmek istenirken kaçan yaban kurdunu yakalama çalışmaları sürüyor.

Hayvanat bahçesine yakın bölgede ve yaban hayatının yoğun olduğu Termessos Milli Parkı'ndaki arama çalışmasından bugüne kadar bir sonuç alınamadı.

Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, cep telefonlarıyla bir kurdu görüntüledi.

Araçla ilerlerken orman içinde yiyecek arayan kurdu cep telefonuyla görüntüleyen kişiler, yetkililere kurtla ilgili bilgi verdi.

Duacı Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan, kurdun mahallede yaşayanlar tarafından görüldüğünü, kendilerinin de yetkilileri haberdar ettiğini söyledi.

Görülen kurdun saldırgan olmadığını belirten Erdoğan, hayvanın en son Duacı Mezarlığı yakınlarında görüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, dün Antalya-Korkuteli kara yolunda bir yaban kurduna otomobil çarptı. İnceleme başlatan hayvanat bahçesi yetkilileri, telef olan kurdun, kaçan kurt olmadığını tespit etti.