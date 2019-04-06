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ABD "İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alacak" iddiası

ABD "İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine alacak" iddiası

ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütü" olarak tanımlamaya hazırlandığı iddia edildi.

Wall Street Journal'ın ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nu gelecek hafta "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edebilir.

Yetkililer, kararın aylarca süren değerlendirmelerin sonucu olduğu ve pazartesi ilan edilebileceğini söyledi.

ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesi

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Devrim Muhafızları tarafından Avrupa ve diğer bölgelerde yürütülen ticari faaliyetleri engelleme amacını taşıyan kararın en büyük savunucularından olduğunu aktaran yetkililer, buna karşın Pentagon ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford'un bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle karara sıcak bakmadığını belirtti.

Misillemeye karşı bölgedeki ABD güçleri uyarılacak

Yetkililer, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'ndan (CIA) yetkililerinin de kararın sonuçları konusunda çekinceleri olduğunu ifade etti. Pentagon'dan bir yetkili ise kararın açıklanmasının ardından İran ve bölgedeki Şii milislerden gelebilecek olası misilleme endişeleri nedeniyle ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ilerleyen günlerde bölgedeki ABD güçlerine uyarı vermeyi planladığını belirtti.

Kararın büyük etkileri olacak

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Bürosu Direktörü Jason Blazakis, kararın büyük etkileri olabileceği uyarısında bulundu. Kararın çıkması halinde ABD'nin ilk kez başka bir ülkeye bağlı bir kurumu terör listesine almış olacağına dikkati çeken Blazakis, "Devrim Muhafızları Ordusu'nu yabancı terör örgütü olarak tanımlamak emsal oluşturabilir. Yabancı terör örgütüne ilişkin yaptırımlar daha önce hiçbir ülkenin kurumuna uygulanmamıştı. Gelecekte bu kararın derin sonuçları olacaktır" dedi.

İran Devrim Muhafızları hakkında bilinmesi gerekenler

İran'da 1979'daki devrimden sonra İran Ordusu'ndan ayrı olarak ülkedeki yönetim sistemini korumak amacıyla halk milis güçlerinden teşkil edilen Devrim Muhafızları Ordusu, sahip olduğu askeri gücün yanı sıra elinde bulundurduğu iktisadi kurumlarla da İran dış politikasını, gelir kaynaklarını ve stratejik harcamaları kontrol ediyor.

125 bin civarında askeri olduğu tahmin edilen kara, hava, deniz ve füze birimlerine sahip Devrim Muhafızları Ordusu, doğrudan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den emir alıyor.

İran'ın balistik füze gibi stratejik programları da Devrim Muhafızları tarafından yürütülüyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülke dışında askeri istihbari operasyonlar yürüten Tümgeneral Kasım Süleymani'nin komutanlığını üstlendiği Kudüs Gücü'nü de bünyesinde barındırıyor.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları'yla ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ama ordunun tamamını kapsayan bir karar alınmamıştı.

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