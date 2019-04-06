Ardahan'nın yeni belediye başkanının ilk işi konser vermek oldu

CHP'den Ardahan belediye başkanı seçilen Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir'in ilk icraatı Ardahan halkına konser vermek oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 50.96'sı alarak 25 yıl sonra Ardahan Belediyesi'nde tekrar CHP'nin kazanmasını sağlayan Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, mazbatasını aldıktan sonra Ardahan halkına mini konser verdi.

Konserde 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' ve 'Ben Yoruldum Hayat' şarkılarını seslendiren Demir, seçmenlere "Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu seçim maratonunu yaşadık. Kar, kış demediniz ve inandığınız davada bizimle 4 ay boyunca sokak sokak, kahve kahve dolaştınız. Eğer bir başarı varsa, ben o başarıda sizlerden birisiyim. Bu ortak bir başarıdır, hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum" sözleriyle teşekkür etti.