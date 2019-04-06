21 ilde FETÖ operasyonu: 40 yakalama kararı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 21 ilde başlatılan operasyonda, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturması devam ediyor.

40 şüpheli hakkında yakalama kararı

Soruşturma kapsamında, örgüt üyesi itirafçı askerlerden bir kısmının ifade ve teşhisleri sonrası, askerlerden sorumlu sözde "imam" olduğu belirtilen ve haklarında geçmişte idari- adli işlem uygulanmayan 40 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

21 ilde operasyon

Bu doğrultuda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 21 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar bin 963 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıkça 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalarda, örgüt üyesi askerlerden sorumlu sivil şahısların, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerde kurulu hatların içerikleri incelendi.