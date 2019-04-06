AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye "İstanbul" tepkisi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki oy sayım işlemine ilişkin "CHP, 'Aradaki fark kapanmaz' diyor. O zaman sayımdan neden rahatsızsınız?" açıklaması yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Katılım oranının bu derece yüksek olması takdir edilen bir meseledir. Yüzde 85'lik katılım oranı önemli" diyerek "Biz her seçimde büyük bir memnuniyetle seçimleri takip etmek isteyen yabancı gözlemcileri buraya davet ederiz" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamasından satırbaşları şöyle:

"YSK yüksek bir tecrübeye sahip kurum"

İlk yayınladıkları raporda kendilerine sunulan erişim imkanlarından memnuniyetlerini dile getirdiler. YSK yüksek bir tecrübeye sahip kurum. YSK'nin görevini yapması devletimizin gücüdür.

"Sonucu YSK belirler"

İtiraz süreci devam etmektedir. Bu süreci bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bu gayet olağan bir durumdur. Sonucu YSK belirler.

"Kazanan demokrasi olacak"

CHP sayım yapılsa bile fark kapanmayacak deniyor. Seçimden yüksek oranda yüzde 45'e yakın olarak birinci parti olarak çıktık. Bunu vatandaşların arasında bir stres haline getirmemek lazım. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seçim sonuçları yayınlanınca kazanan demokrasi olacak.