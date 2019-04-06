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Ekmeğe zam var mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı son noktayı koydu

Ekmeğe zam var mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı son noktayı koydu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin kilosunun 6.25 TL olduğunu belirterek herhangi bir zammın söz konusu olmadığını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Bursa İnegöl Fırıncılar Kooperatifi’nin toplantısına katıldı. Balcı, Türkiye genelinde uygulanan fiyatların devam edeceğini belirterek, ”Yeni bir fiyat artışı şu günlerde söz konusu değil. Ekmeğin, kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş uygulanmakta" açıklaması yaptı.

Ekmek israfı

Başkan Balcı, "Ham madde fiyatlarda değişiklik olursa, o zaman düşünürüz. Geçen yıla göre ham madde fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artış var. Yalnız un fiyatlarında değil, tüm işletme giderlerinde bir değişiklik var. Fırıncı esnafımız bugüne kadar özveri göstermişlerdir. Türkiye genelinde günde ortalama 6 milyon adet ekmek israf ediliyordu. Ekmeği israf etmeme konusunda Cumhurbaşkanımız başkanlığında başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde israf oranını 4 milyon 900 bine düşürmüştük" diye konuştu.

"Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor"

Balcı sözlerini şöyle sürdürdü: Halkımızın ekmeği bilinçli tüketmemesinden kaynaklanıyor. Eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani ne olur ne olmaz ekmek fazla alayım düşüncesinden vazgeçmek gerekiyor. Artık gece 1’de her yerde ekmek bulma imkanınız var. Tüketici olan halkımız tüketeceği kadar ekmek alması gerekir. Fazla ekmek alıyorsa da iyi muhafaza edip, israf etmemesi gerekir. Fırıncılarımız da satacağım düşüncesiyle fazla ekmek üretmesinler. Bunu hayvana yem olarak da verseniz olmaz. Ekmeği, hayvana yem olmaktan kurtarmalıyız.

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