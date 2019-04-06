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Fenerbahçe Nazım Sangare ile anlaştı

Fenerbahçe Nazım Sangare ile anlaştı

Bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına giren Nazım Sangare’yi Fenerbahçe kaptı.

Gelecek sezonun kadro yapısını oluşturmak için düğmeye basan Sarı Lacivertliler gündemine Süper Lig'den sürpriz bir ismi ekledi. Fenerbahçe, Antalyaspor’un sağ beki Nazım Sangare ile gelecek sezon için söz kesti.

Antalyaspor, Nazım'ın ayrılığından sonra o pozisyonda sıkıntı yaşamamak adına sağ bek arayışına başladı. Antalyaspor'da bu sezon 24 maçta görev alan Nazım, 2 gol, 2 asist kaydetti.


24 yaşındaki sağ bek oyuncunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

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