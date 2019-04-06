Atatürk Havalimanı’na veda! Ekran karardı, halay başladı!

Atatürk Havalimanı'nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları karardı. Çalışanlar ise halay çekerek havalimanına veda etti.
Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son uçuş THY'nin İstanbul - Singapur seferi oldu.
Seferin hareketi ile birlikte havalimanında bulunan uçuş bilgi ekranları da karardı. Havalimanı çalışanları da o anları cep telefonu ile görüntülendi.
Renkli görüntüler...
Atatürk Havalimanı'na veda sırasında renkli görüntüler de oluştu.
Güvenlik görevlileri halay çekerek Atatürk Havalimanı'na veda etti. Güvenlik görevlilerine diğer çalışanlar da eşlik etti.