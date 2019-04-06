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Slimani transferi Yunanlıları çıldırttı: Hiç akıllanmadınız mı?

Slimani transferi Yunanlıları çıldırttı: Hiç akıllanmadınız mı?

Olympiakos taraftarı, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Slimani transferini Emenike örneğiyle veto etti.

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve kiralık sözleşmesinin bitmesini beklediği İslam Slimani'yi Leicester City de geri istemiyor. Cezayirli oyuncuya kapılarını açmaya hazır olan Olympiakos ise taraftarlarının yoğun eleştirisiyle karşılaştı.

''Hiç akıllanmadınız mı?" 
Yunan taraftarlar, sosyal medyadan transfer haberlerine tepki gösterdiler. Bir taraftar, "Fenerbahçe'nin kapının önüne koyduğu futbolcuları bu kulübün kapısından sokmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Slimani'de yaşanan sürecin bir benzeri Emenike'nin transferinde de yaşandı, hiç akıllanmadınız mı?" diyerek tepkisini gösterdi.

Portekiz'e gitmek istiyor
Kendisine kulüp arayan Cezayirli golcü ise kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığı Sporting Lizbon formasını yeniden giymek istiyor. Portekiz ekibi de golcü futbolcuya sıcak ancak Slimani'nin yüksek maaşı yönetimi düşündürüyor. 30 yaşındaki santrfor, maaşında indirime gider ya da Leicester City ücretin bir kısmını ödemeyi kabul ederse transfer gerçekleşebilecek.

15 lig maçında 1 gol
Fenerbahçe'de 15 lig maçında sadece 1 gol atan Slimani, 2013-16 yılları arasında Sporting Lizbon forması giymiş, ikinci sezonunda 31 gol atmıştı.

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