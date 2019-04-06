Elon Musk 2 dakikada 1.1 milyar dolar kaybetti

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, NASDAQ borsasındaki işlemler sonucu 2 dakikada 1.1 milyar dolar kaybetti.

Bloomberg'in aktardığına göre bu zarar, Tesla hisselerinin yüzde 11 değer kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Milyarderlerin gerçek zamanlı varlıklarını değerlendiren Bloomberg Billionaires'in verilerine göre, Musk'ın sermayesi 22.3 milyar dolara geriledi. İşlemler kapandığında Tesla'nın kaybı yüzde 8.23 olarak görünüyordu