Ünal Karaman: Bu pas trafiğine, hiçbir takım dayanamaz

Antalyaspor’u 4-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, güzel bir oyun ve skorla kazandıkları için memnun olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27’nci haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 4-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, güzel bir oyun ve skorla kazandıkları için memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Karaman, "Kazandığımız için mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Lige verilen bu kadar aradan sonra oyuncularımın çoğunlukla futbolun doğrularını yapmaya çalıştığı bir müsabaka oldu bizim açımızdan. İlk yarı özellikle yediğimiz gol ve devamında verdiğimiz bir pozisyon kısmi şok oluşturdu. Zaten iç sahada oynadığımız hemen hemen bütün rakipler benzer tarzda oyun anlayışında oynuyorlar. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Futbolun doğrularına inanın maçı yaşayan oyuncu grubum vardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BU PAS TRAFİĞİNE, TEMPOYA HİÇBİR TAKIM DAYANAMAZ"

Karaman, bir basın mensubunun lige verilen üç maçlık aranın iç saha takımlarını olumsuz etkileyip etkilemediğine yönelik soruya ise, "Benzer sorunları hem iç saha hem deplasman takımları yaşayabilirler. Maç geneline bakıldığında sezon başından beri süre gelen bir oyun anlayışımız var. Şartlar ne olursa olsun futbolun güzelliklerini saha içerisinde yapmaya çalışan bir takımız. Aksi bir durumu zaten beceremiyoruz. Bizim oyuncu karakterimiz farklı bir durumu ortaya koymaya müsait değil. Biz gol yediğimiz anda dahi herhangi rehavet değil maçı alırız güveninin vermiş olduğu topa sahip olarak futbolun doğrularını yapmayan bir takımdık. İlk yarı kısmi eksik olan bir şey vardı. Özellikle ikinci bölgede rakibin bize etkili pres yapıp top kazanmaya çalışarak onlarla üzerimize geleceğini düşünüyorduk. O bölgelerde biraz rakibe mesafeli olduk. İkinci yarı mesafeyi biraz daha daraltıp topun olduğu bölge içerisinde kaybedilen toplarda baskıyı yoğunlaştırınca bu pas trafiğine, tempoya hiçbir takım dayanamaz. Biz bugün onu yaşadık. Bir rehavetimiz yoktu. Bir hazırlığımız vardı ama ekstra bir motivasyona gerek yok. Çünkü oyuncularımız sezon başından beri ciddi bir mücadele veriyor, duruş gösteriyorlar. Artık ne istediğimizin farkındalar. Ortaya böyle güzel bir oyun çıktı. Futbolu özlemiş, bizi yakından uzaktan destekleyen arkadaşlarımıza kaliteli bir oyunla ve skorla cevap verdiğimiz için şahsım adına çok memnunum" yanıtını verdi.

BÜLENT KORKMAZ: İLK YARIDAKİ OYUNUMUZ İKİNCİ YARIDA YOKTU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Oyun anlamında ilk yarıdaki oyunumuz ikinci yarı yoktu. İkinci yarı oyun istediğimiz gibi değildi. İlk yarı düşündüğümüzü istediğimizi yaptık öne geçtik. Net gol pozisyonlar vardı, onları kaçırdık. İkinci yarı daha değişken oyun vardı. Maalesef Trabzonspor hem oyun hem skoru lehine çevirdi."