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Liverpool pes etmedi son anlarda yıktı

Liverpool pes etmedi son anlarda yıktı

İngiltere Premier Lig'de 33. haftanın açılış maçında Liverpool, Southampton'ı son dakikalarda bulduğu gollerle yendi.

İngiltere Premier Lig'de 33. haftanın açılış maçında Southampton ile Liverpool karşılaştı. Liverpool, deplasmanda geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 36'da Keita, 80'de Salah ve 86'da Henderson attı. Premier Lig'de 6 maç sonra ağları havalandıran Muhammed Salah, Liverpool formasıyla ligde çıktığı 69. maçta 50. golünü atmayı başardı ve kulüp tarihinde bu sayıya en çabuk ulaşan isim oldu.

Southampton'ın tek sayısını 9'da Long kaydetti. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Southampton ise 33 puanda kaldı.

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