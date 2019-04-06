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Alper Potuk: Galatasaray'da seve seve oynarım

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com
Alper Potuk: Galatasaray'da seve seve oynarım

Fenerbahçe'nin 'kendine kulüp bul' dediği Alper Potuk'un, Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'la görüştüğü ortaya çıktı ve tecrübeli futbolcunun 'Galatasaray'da seve seve oynarım' dediği öğrenildi.

Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen futbolcularla yolları ayırmanın hesapları yapılırken Alper Potuk, ezeli rakibe transfer oluyor.

'Kendine kulüp bul'
Galatasaray, Fenerbahçe Yönetimi'nin 'kendine kulüp bul' dediği Alper Potuk'a talip oldu. Abdürrahim Albayrak'ın Alper Potuk ile görüştüğü ortaya çıktı.

'Galatasaray'da da seve seve oynarım'
Alper Potuk, Abdurrahim Albayrak'a 'bonservis problemimi çözerim ve Galatasaray'da da seve seve oynarım' deyince taraflar prensipte el sıkıştı.

Galatasaraylı olduğunu ifade etmişti
Alper Potuk, Eskişehir'den Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de Galatasaray'la prensipte anlaşmış ancak sarı-lacivertli takıma transfer olmuştu. Albayrak'la Alper o dönemde de görüşme yapmıştı. Hatta Alper Potuk, Albayrak'a kendisinin Galatasaraylı olduğunu ifade etmişti.

Şener de Galatasaray'la anlaştı
Bilindiği üzere Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şeaner Özbayraklı da Galatasaray'la anlaştı. Böylece iki futbolcu da yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

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