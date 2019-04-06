Darüşşafaka Yunanistan'da fark yedi

Darüşşafaka Tekfen, THY Eurolegue’i yenilgiyle bitirdi. Yeşil-siyahlı ekip, Olimpiakos’a 99-74 mağlup oldu.

Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague’de 30. hafta maçında Olimpiakos’a konuk oldu. Karşılaşmayı 99-74 kaybeden yeşil-siyahlılar sezonu 5 galibiyet-25 mağlubiyetle tamamladı.

Daçka’da Berk Demir 12, Jeremy Evans 11, Stanton Kidd 10 sayı attı. Darüşşafaka Tekfen, bu sezon THY Euroleague’de deplasmanda oynadığı 15 maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Play-off şansını daha önce kaybeden Darüşşafaka Tekfen normal sezonu son sırada bitirdi. Öte yandan Olimpiakos da play-off şansını daha önce kaybetmişti.