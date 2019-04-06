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73 yaşında forma giydi rekor kırdı

73 yaşında forma giydi rekor kırdı

Irak asıllı İsrailli kaleci Isaak Hayik, 73 yaşında profesyonel maçta forma giyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Irak asıllı İsrailli 73 yaşındaki kaleci Isaak Hayik, "profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanının sahibi oldu. İsrail 4. Futbol Ligi ekiplerinden Ironi Or Yehuda'da forma giyen Hayik, takımının Maccabi Ramat Gan'a 5-1 kaybettiği lig karşılaşmasında forma giyerek önemli bir rekora imza attı.

Rekor kırdı
Gelecek hafta 74 yaşına girecek Isaak Hayik, maçın ardından düzenlenen törenle "profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanıyla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

''Çok gururluyum''
Kırdığı rekor nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Hayik, "Sonraki maça hazırım. Bu yaşta futbol hayatıma devam edebildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın bu alandaki önceki rekoru, 53 yaşında profesyonel maçta görev alan Uruguaylı futbolcu Robert Carmona'ya aitti.

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