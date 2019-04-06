CHP'li Elif Köse 42 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!

SAFRANBOLU'nun ilk kadın başkanı CHP’li Elif Köse, "Çok aktif bir kampanya yürüttük. Hep halkla, kadınlarla iç içeydik. Emeklerimizin meyvelerini de aldık" diye konuştu.

Tarihi ve kültürel güzellikleriyle önemli turizm bölgelerinden biri olan ve iki yıldır kayyum tarafından yönetilen Safranbolu’nun artık bir kadın belediye başkanı var.



BirGün'den EKin Akyaz'a konuşan Köse, kampanyası boyunca ve seçimi kazandıktan sonra sıkça paylaşılan mor safran çiçekli fotoğrafına ilişkin “O çiçek ve mor rengi benimle bütünleşti. Oy veren vermeyen herkese çok teşekkürler” dedi.

Elif köse, ilk olarak safran çiçekleri dolu sepetle çekindiği fotoğrafın öyküsünü anlattı. Köse, “Bizim ekim ayında yapılan bir Safran çiçeği festivalimiz var. O dönemde çekilmiş bir fotoğraf, benim o zaman belediye başkanlığım söz konusu değildi ama çekilen fotoğraf çok beğenildi ve başkan adayı olduğumda da benimle bütünleşmiş o fotoğraf çok kullanıldı. Böyle olunca ben de seçim kampanyası boyunca safran çiçeğini ve moru çok kullandım. Birçok hediye de aldım safran çiçeği ile ilgili” diye konuştu.

"42 yıl sonra CHP olarak Safranbolu da seçim aldık"

Köse, "42 yıl sonra CHP olarak Safranbolu da seçim aldık. Safranbolu’nun da ilk kadın Belediye Başkanı olmuş olduk. Küçük bir kız çocuğu ben büyüyünce ben Elif Köse olacağım demiş. Bir insan daha çok gururlanamaz. Çocuklara, gençlere iyi örnek olmak, buna devam etmek çok iyi çalışmayı gerektiriyor. Bunun kesinlikle hakkını vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kadınların siyasetteki temsilini çok önemsediğini ifade eden Köse “Bir kere bu başarımız herkesi cesaretlendirdi. Türkiye’nin her yerinde daha fazla kadının yönetim kademelerinde öne çıkması için çalışacağız. Çünkü hem başkan adayları hem de meclis üyeliklerinde kadınları çok az görüyoruz. Bu durumun değişmesi için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Bisiklet kullanan bir başkan

Aynı zamanda mimar olan Köse önemli bir turizm ilçesi olan Safranbolu’daki ilk projesini şu sözlerle anlatıyor:

Öncelikle burayı temizlemek istiyorum. Sarfanbolu’nun sokakları çok pis. Temizliğimiz önceliğimiz, trafiği aza indirmek de bir diğer problemimiz burada ciddi bir trafik ve otopark problemi var. Trafik sorunu yol yapmayla çözülmüyor. Bisiklet kullanımı için yollar yapmak ve farkındalık yaratmak gerekiyor. Toplutaşımayı özendirmek ve artırmak gerekiyor. Ben ve belediye meclis üyeleri bu nedenle bisiklet kullanacağız. Buradaki bisiklet kulüpleri ile de konuştuk. Birlikte yol alacağız. Hem çarşı bölgesinde hem de diğer yerlerde trafik sorununu çözeceğiz.-

Demokrasi son derece sekteye uğradı

Köse, ilçenin iki yıldır kayyumla yönetilmesinin nasıl sonuçlar doğurduğunu “Belediyede tıkanmış, işlevsiz hale gelmiş birimlerin bir düzene girmesi gerekiyor. İki yıldır kayyumla yönetiliyoruz. Batıda kayyumla tek yönetilen bölgeyiz. Bizde Belediye Meclisi tamamen devreden çıkarıldı ve iki yıl boyunca hiçbir şekilde toplanılmasına izin verilmedi. Bu da ilçemizde demokrasiyi son derece sekteye uğrattı. Safranbolu tarihine kara leke olarak geçebilecek bir iki yıl yaşadık” sözleri ile anlattı.