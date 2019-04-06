İstanbul seçim sonuçları geçersiz oylar aradaki fark yine değişti

İstanbul seçim sonuçları nefesleri kesiyor. Millet İttifakı adayı İstanbul Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım arasındaki oy farkı gelen en son verilerle birlikte bir kez daha değişti.

İSTANBUL'da 16 ilçede geçersiz oy sayımı tamamlandı. Bazı ilçelerde ise oyların tamamı sayılıyor. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı sürekli değişiyor.

Fark Yıldırım lehine azalıyor

YSK'nın resmi internet sitesindeki verilere göre, dün akşam saatlerinde aradaki fark 18 bin 223 olarak açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre fark Binali Yıldırım lehine az da olsa kapanıyor.

İki aday arasındaki oy farkı 17.719

31 Mart Yerel seçimlerinde resmi olmayan rakamlara göre, İstanbul'da en fazla oyu alan CHP'li Ekrem İmamoğlu, son rakamları açıkladı. İmamoğlu, geçersiz oyların yüzde 57.7'sinin sayıldığını, buna göre farkın kendi lehine 17 bin 719 olduğunu ifade etti.

CHP'li İmamoğlu rakamları sosyal medya hesaplarından yayınladı. Buna göre, İmamoğlu'nun 4 milyon 171 bin 491, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın ise 4 milyon 153 bin 773 oyu var. Bu rakamlara göre iki aday arasındaki fark 17 bin 719 oldu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise bugün yaptığı açıklamada yapılan itirazlar ve oy sayımlarıyla farkın kapanmayacağını ifade etmişti.

İlk açıklandığı fark 27 bin 889'du YSK Başkanı Sadi Güven, 1 Nisan sabahı İstanbul sonuçlarına ilişkin gazetecilere yaptıı açıklamasında "Sonuçlar şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor" ifadelerine yer vermişti.

5 ilçede oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, itiraz üzerine Maltepe, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şişli ve Kağıthane'de geçersiz oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Kararda, seçim torbasının açılmasından sonra geçersiz oyların ayrı şekilde bağlanıp mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırıldığı veya ilgili tutanaktaki geçersiz oy sayısının tutanakta yazılandan eksik ya da fazla olması ve bu şekilde geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin tüm oyların yeniden sayılarak sandık sonuç tutanağının yeniden düzenlenmesi, YSK'nın 3 Nisan 2019 tarihli kararı, 3. maddesi uyarınca yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

AK Parti' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"YSK, mazbatayı kime verirse başkan odur, başka bir şey söylemek yakışık almaz. Fark 18 bin civarına düşmüş durumda, bir yandan da işlemler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var, daha başka bir bilgi söylememiz kamuoyunu yanıltmak olur. Sayım tamamen yapıldığında işin değişeceği kararındayız. Bazı ilçelerde tüm oylar bazı ilçelerde geçersizler sayılıyor, ben bu fotoğrafa göre konuşuyorum."