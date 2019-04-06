Ekrem İmamoğlu'ndan rap şarkılı istanbul klibi!

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, rap müzik eşliğinde bir klip yayınlayarak “İstanbul'a güneş doğdu. 16 milyon İstanbullu kazandı” mesajı verdi.

Saat 12.30 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre AK Parti adayı Binali Yıldırım ile arasında 17 bin 919 oy fark olan İmamoğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı.

"6 milyon bu yolda beraberiz artık"

İmamoğlu, paylaştığı videoya "İstanbul'a güneş doğdu, 16 milyon bu yolda beraberiz artık" notunu düştü.

Hazırlanan rap şarkılı klipte İmamoğlu'nun mitinglerinden fotoğraflar yer aldı.