CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul oy sayımındaki son durumu açıkladı!

CHP Sözcüsü İstanbul'daki yeniden sayımla ilişkin son durumu "Sandıkların yüzde 49'unda sayım bitti, 0y farkı lehimize 17 bin 919" diyerek aktardı.

CHP Sözcüsü Öztrak, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yapılan itirazlar ve oy sayımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul'da Ekrem İmamoğlu lehine oy farkının 17 bin 919 olduğunu belirtti. Öztrak, "Sisteme göre farkın kapanmayacağı ortada" diye konuştu.

Öztark'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Hukuki dayanağı olmayan itirazlar seçimi şirazesinden çıkarır"

-YSK'ye itiraz elbette haktır. Biz de millet iradesinin eksiksiz tecelli etmesi konusunda oldukça hassasız. Ama hukuki dayanağı olmayan itirazlar seçimi şirazesinden çıkarır. Oyların nasıl sayıldığı bellidir. Bu kadar adamın gözü önünde bir sandık kurulunda iktidar aleyhine usulsüzlük var dediğiniz zaman size herkes güler, mantık dışıdır.

"Seçimi kaybettiği sandıkların yeniden sayılmasını istemiştir"

-Bu nasıl olmuştur bu kadar insanın gözü önünde, bu insanlar ya görev başına gitmemiştir ya ada görev başında uyumuştur. Benim AK Parti'ye tavsiyem milletin oyuyla uğraşacağına bunların görevine son vermesidir. Sandık başında gözlemcilerin itiraz etmemesine rağmen iktidar seçimi kaybettiği sandıkların yeniden sayılmasını istemiştir.

"Neden şimdi 24 Haziran'daki karar değiştirildi?"

-2014 yılda Mansur Yavaş için verilen karar bellidir. Bugüne kadar seçimlerde bu karar uygulandı. Şimdi ne oldu da değişiklik yapılıyor. Neden şimdi 2014 yılındaki karar değiştirildi. İktidarın itirazları da YSK'nın kararları da iyi niyetli değildi.

"Bu nasıl bir seçim sürecidir"

-Sandık kurulu üyeleri hakkında savcıların karar vermesi ve polisleri göndermesi kabul edilemez bir durumdur. Seçimlerin güvenliği için 24 Haziran'da tek kişi yönetimine geçmeden önce Bakanlar istifa ederdi. Şimdi böyle bir süreç yaşanmıyor. Atanmış ama partili olan Adalet Bakanı'nın, İçişlerini Bakanı'nın elleri oy çuvalının içinde ne işi var? Bu nasıl bir seçim sürecidir?