Eden Hazard, Real Madrid'de

İspanyol devi Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea ile 100 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.

Teknik direktörlük görevine Zidane'i getiren Real Madrid, yılın transfer bombasını patlattı ve Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard için Chelsea ile 100 milyon Euro’ya anlaşma sağladı.

Ronaldo'nun boşluğunu Hazard dolduracak

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasından sonra büyük bir güç kaybeden ve yıldız futbolcu eksikliğini hisseden İspanyol takımı, Portekizli futbolcudan doğan boşluğu Eden Hazard ile dolduracak.