Seçimi kaybeden Belediye Başkanı Arif Uğurlu, gitmeden bakın ne yaptı?

İZMİR Kemalpaşa'da seçimi kaybeden AK Parti'li Arif Uğurlu'nun, görevi CHP'li Rıdvan Karakayalı'ya teslim etmeden 300 işçinin işine son verdiği iddia edildi.

AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz da sonucu değiştirmedi. Kemalpaşa'nın yeni Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı tepki gösterdi.

Karakayalı, "Maaşları İş-Kur tarafından ödenen söz konusu personel belediye işlerinden çok AK Parti'nin seçim çalışmalarında kullanıldı. Seçimi kaybetmeyi hazmedemediler, bize yar etmemek için 300 kardeşimizi işten çıkardılar. 300 ailenin onuruyla, ekmeğiyle oynadılar. Şimdi biz İş-Kur'a başvursak eminim ki aynı imkanı bize vermezler. Fakat Kemalpaşa halkı müsterih olsun, mevcut personelimizle en iyi şekilde hizmet vereceğiz" açıklaması yaptı.

Maaşlarını İş-Kur ödüyordu

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre; Kemalpaşa Belediyesi yaklaşık 6 ay önce İş-Kur ile anlaşma yaparak Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 300 kişiyi işe almıştı.

Maaşları İş-Kur tarafından ödeniyordu. TYP kapsamında işe başlayan kişiler genellikle 6 ve ya 9 ay süreyle çevre temizliği, inşaat işleri, bakım onarım çalışmaları ya da temizlik hizmetlerde çalıştırılıyor. Kişilerin görev aldıkları süre boyunca sigorta primleri ve asgari ücret devlet tarafından ödeniyor. Program AK Parti tarafından seçim kampanyalarının bir parçası haline getirildi. Seçim dönemi öncesi alımlar sıklaşıyor.