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Naim Süleymanoğlu'nun ilk fragmanı yayınlandı

Ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Filmden ilk fragman yayınlandı.

Dijital Sanatlar Yapımevi; halterde aşılması güç, neredeyse imkansız başarılara imza atan, “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı filmin yönetmeni Özer Feyzioğlu. Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyuncu Hayat Van Eck ise başrolde. 

Spor kariyerine 47 dünya rekoru,  üç  farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat altın madalyası, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 tane dünya şampiyonluğu ve nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. İlk dünya rekoruna imza attığında 15 yaşındaydı. Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da Naim Süleymanoğlu olurken ardında kırılması imkansız rekorlar bıraktı. 

Film için halter ve vücut geliştirme antrenmanlarına son sürat devam eden Hayat Van Eck, geniş bir antrenör ve beslenme ekibi ile çalışırken Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da kendisine destek oluyor, beslenme ve antrenman programını belirliyor.  

25 Ekim 2019’da vizyona girecek Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminden ilk fragman yayınlandı. 

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