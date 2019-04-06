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Fenerbahçe Beko galibiyetle bitirdi

Fenerbahçe Beko galibiyetle bitirdi

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in normal sezonunu galibiyetle bitirdi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 30. hafta maçında Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk etti. Karşılaşmayı Kostas Sloukas’ın son saniye üçlüğüyle 78-75 kazanan sarı-lacivertliler, normal sezonu 25 galibiyet–5 mağlubiyetle bitirdi.

Karşılaşmayı 22 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle tamamlayan Sloukas maçın adamı seçildi. Datome 17, Guduric 13 sayı attı.  Ayrıca Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de bu yıl normal sezonu evinde mağlubiyet yaşamadan bitirmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, THY Euroleague'de bu sezon evinde oynadığı 15 maçı da kazandı.

Fenerbahçe Beko  yeni formatta normal sezonda sahasında bütün maçları kazanan ilk ekip unvanını elde etti. Daha önce lider olarak play-off’lara katılmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir sonraki turda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. İki ekip, geçtiğimiz yıl Belgrad’da düzenlenen Final-four’da final için mücadele etmiş ve Fenerbahçe Beko finale yükselmişti.

   

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