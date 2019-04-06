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Mehmet Metiner: Şimdi muhasebe vaktidir

Mehmet Metiner: Şimdi muhasebe vaktidir

31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Star gazetesi yazarı ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Şimdi muhasebe vaktidir. Yeniden diriliş zamanıdır." dedi.

Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da yarışı geride tamamlayan AK Parti'de hayal kırıklığı hakim. Seçim sonuçlarını köşesinde değerlendiren Star gazetesi yazarı ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti'de gördüğü yanlışları yazdı.

Küstürülen sahayı toparlamakla geçirdik

"Kimsesizler ihmal edilmiş. Halka sırt çevrilmiş." diyen Metiner, bugüne kadar gördüğü en kötü seçim olduğunu aktaran yazar, "Bir ilde ve ilçede kurum amirleri bir vekilin, bir belediye başkanının veya teşkilat başkanının yakınlarıyla doldurulmuşsa, AK Parti adına hasbilikle çalışanlar tepki duymazlar mı, halk buna bakıp gönül koymaz mı? O yüzden vaktimizin büyük bölümünü dağıtılan ve küstürülen sahayı toparlamakla geçirdik." ifadelerine yer verdi.

Yeni dönemde Reis’in misyonuna sadık hasbi insanlarla halkın yüreğine dokunan çalışmalara ihtiyaç olduğunu yazan Metiner, yazısına şöyle devam ediyor:

Yeniden diriliş zamanıdır

"Bu kadar dış saldırılara ve içerdeki ihanete rağmen AK Parti hâlâ bu ülkenin en güçlü birinci partisi ise bunu o büyük Reis’e halkın duyduğu sevgi ve güvene borçludur. 

Şimdi muhasebe vaktidir.  Yeniden diriliş zamanıdır.  Şimdi Reis’imize ve partimize daha bir inançla ve aşkla sahip çıkma günüdür.  Bizim tercihimiz bellidir.  “Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne yanındayız!” dedik.  Şartlar ne olursa olsun demeye devam ederiz. "

 Mehmet Metiner'in yazısının tamamı

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