HABER /  MAGAZİN

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım hakkındaki yakıştırmalara ateş püskürdü!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım hakkındaki yakıştırmalara ateş püskürdü!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Binali Yıldırım'ın Eşi Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak Yıldırım'ın eşi hakkındaki yakıştırmalara resmen ateş püskürdü.

Şarkıcı Gülben Ergen, Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın fotoğrafının mizah malzemesi yapılmasına ateş püskürdü.

"O bir kadın, bir anne bir eğitimci!"

Gülben Ergen, "Semiha Yıldırım'a yapılan tüm kıyaslama ve yakıştırmaları şiddetle kınıyorum! O bir kadın, bir anne bir eğitimci!" yorumunu yaptı. Ergen'in paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Dilek imamoğlu "beni de aşağılıyorlar" demişti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medyada Binali Yıldırım'ın eşi ile fotoğraflarının yan yana konularak karşılaştırılmasına sert tepki göstermişti. Yıldırım'ın fotoğrafına baktığında annesini ve ablasını gördüğünü ifade eden İmamoğlu, "Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar" demişti.

Ünlü şarkıcı'nın ilgili tweeti şöyle:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Atatürk Havalimanı’na veda! Ekran karardı, halay başladı!
Atatürk Havalimanı’na veda! Ekran karardı, halay başladı!
Slimani transferi Yunanlıları çıldırttı: Hiç akıllanmadınız mı?
Slimani transferi Yunanlıları çıldırttı: Hiç akıllanmadınız mı?
CHP'li Elif Köse 42 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!
CHP'li Elif Köse 42 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi!
Elon Musk 2 dakikada 1.1 milyar dolar kaybetti
Elon Musk 2 dakikada 1.1 milyar dolar kaybetti
Gazzeli damat baba ocağı bombalanan gelini Heniyye'nin evinden aldı
Gazzeli damat baba ocağı bombalanan gelini Heniyye'nin evinden aldı
İsmail Küçükkaya'dan seçimlerle ilgili çok konuşulacak açıklamalar!
İsmail Küçükkaya'dan seçimlerle ilgili çok konuşulacak açıklamalar!
ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de mobilya mağazası alev alev yandı
Ümraniye'de mobilya mağazası alev alev yandı
Kars'ta korkutan olay! 8 kişilik aile o maddeden zehirlendi
Kars'ta korkutan olay! 8 kişilik aile o maddeden zehirlendi
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
Darüşşafaka Yunanistan'da fark yedi
Darüşşafaka Yunanistan'da fark yedi
73 yaşında forma giydi rekor kırdı
73 yaşında forma giydi rekor kırdı
BİLSEM sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır?
BİLSEM sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır?
Barcelona'dan Messi'ye yeni sözleşme
Barcelona'dan Messi'ye yeni sözleşme
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
Yorumlar 4 yorum