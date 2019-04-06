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Taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı tüm yollar trafiğe açıldı

Taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı tüm yollar trafiğe açıldı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun bugün saat 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı. İstanbul'da Büyük Göç nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı.

Taşınma nedeniyle trafiğe kapatılan tüm yolların açıldığı bildirildi. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı. 5 Nisan saat 03.00'dan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan Büyük Göç'ün bugün 23.59'da tamamlanacağı açıklanmıştı.

Türk Hava Yolları'nın (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin yüzde 94'ünün tamamlandığı bildirildi. 

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin dün saat 03.00'te başladığı hatırlatıldı.

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