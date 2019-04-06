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Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? Dilekçede şoke eden ayrıntılar

Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? Dilekçede şoke eden ayrıntılar

Büyükçekmece'de seçimlerin iptali için başvuran AK Parti, olayı YSK'ya taşımaya hazırlanıyor. 21 bin usulsüz seçmen kaydı yapan kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin, AK Parti'nin dilekçesinde çarpıcı ayrıntılar dikkat çekiyor.

Büyükçekmece'nin mevcut başkanı olan ve CHP tarafından yeniden aday gösterilen Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlendiği, usulsüz seçmen kaydı yapıldığı iddia ediliyor.

Akgün'ün akrabası tutuklu

Bu işlemleri yapan İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi M. Ö. S ve Akgün'ün bir akrabası 18.01.2019 tarihinde tutuklanmıştı. M. Ö. S'nın 21.000 seçmen kaydı yaptığı saptanmıştı.

AK Parti Büyükçekmece'de seçimlerin iptalini istedi

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nca İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na sunulan dilekçede, mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yapıldığı, usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi M.Ö.S. ve CHP başkan adayı Hasan Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan Akgün tutuklandığı ve bu konuda Büyükçekmece Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemlerine ilişkin de tahkikat başlatıldığı ve rapor hazırlandığı anlatıldı. 

Büyükçekmece'de yapılan itirazın dilekçesinde yer verilen gerekçeler şu şekilde:

"Tutuklanan ve hakkında soruşturma devam eden M.Ö.S’nin 
sadece 2018 yılı içerisinde yaklaşık 7.000 işlemde toplamda yaklaşık 21.000  seçmen kaydı yaptığı, Olayın vehametinin daha büyük olduğu, soruşturma dosyasındaki tespitler  dışında tekrar tekrar aynı işlemlerin yapılarak aynı adreslere aynı kişi  tarafından birçok seçmen kaydının yapıldığı,

Bu işlemlerin bir kısmının ilgili yerine sahte imzalar atılmak suretiyle, bir 
kısmının ilgili seçmenin haberi dahi bulunmaksızın imzalarının taklit edilmek suretiyle ve bir kısım adres beyan formlarının da imzasız olarak düzenlenmek  suretiyle seçmen kayıtlarının yasalara aykırı şekilde yapıldığı,

Boş arsalara ve inşaatlara konut statüsü

Tüm bu işlemlerin ilçe belediyesi ile organize bir şekilde, boş arsalara adres  atanarak, inşaatlara konut statüsü verilerek aynı haneye onlarca kişi yazılmak  suretiyle, hane sahibinin bilgisi olmaksızın hane üzerine seçmen kaydının  yapıldığı tespit edilmiştir."

İlçe seçim kurulu ret kararı verdi

AK Parti'nin, Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesi yönündeki talebi karşısında, İlçe Seçim Kurulu ret kararı verdi. AK Parti ise konuyu YSK'ya taşımaya hazırlanıyor.

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