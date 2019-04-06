HABER /  SPOR

Dünya devi Merih Demiral'ı istiyor

Dünya devi Merih Demiral'ı istiyor

İtalya medyası, Juventus'un Sassuolo'da forma giyen milli stoper Merih Demiral'ı transfer listesine aldığını yazdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Merih Demiral, Empoli maçında iki gol birden atarak büyük sükse yaratırken Çizme basınında yer alan habere göre; Juventus, milli stoperin transferi için yakın zamanda kulübü ile görüşmelere başlayacak.
 
Haberde; Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Merih Demiral'ın gösterdiği performanstan etkilendiği ve milli futbolcunun transferinde ısrarcı olacağı belirtildi.


GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye "İstanbul" tepkisi!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye "İstanbul" tepkisi!
Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal oylaması
Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal oylaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul seçimi açıklaması! Nasıl olur
Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul seçimi açıklaması! Nasıl olur
Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? Dilekçede şoke eden ayrıntılar
Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? Dilekçede şoke eden ayrıntılar
MHP’nin Kars’ta seçim iptali talebine HDP'den tepki!
MHP’nin Kars’ta seçim iptali talebine HDP'den tepki!
16 yaşında 100 milyon Euro
16 yaşında 100 milyon Euro
ÖNCEKİ HABERLER
Taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı tüm yollar trafiğe açıldı
Taşınmanın yüzde 94'ü tamamlandı tüm yollar trafiğe açıldı
Ağaoğlu: Trabzonspor’un temelleri bugünlerde atılıyor
Ağaoğlu: Trabzonspor’un temelleri bugünlerde atılıyor
Sigara fiyatları 2019 ne kadar oldu pmaktif yeni fiyatlar
Sigara fiyatları 2019 ne kadar oldu pmaktif yeni fiyatlar
Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte detaylar...
Sigara fiyatlarına zam geldi! İşte detaylar...
Ekmeğe zam var mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı son noktayı koydu
Ekmeğe zam var mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı son noktayı koydu
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili başlangıcı
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili başlangıcı
Naim Süleymanoğlu'nun ilk fragmanı yayınlandı
Naim Süleymanoğlu'nun ilk fragmanı yayınlandı
2019 Şaban ayı ne zaman başlıyor Diyanet kaç gün sürecek?
2019 Şaban ayı ne zaman başlıyor Diyanet kaç gün sürecek?
Yorumlar