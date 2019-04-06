Dünya devi Merih Demiral'ı istiyor

İtalya medyası, Juventus'un Sassuolo'da forma giyen milli stoper Merih Demiral'ı transfer listesine aldığını yazdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Merih Demiral, Empoli maçında iki gol birden atarak büyük sükse yaratırken Çizme basınında yer alan habere göre; Juventus, milli stoperin transferi için yakın zamanda kulübü ile görüşmelere başlayacak.



Haberde; Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin Merih Demiral'ın gösterdiği performanstan etkilendiği ve milli futbolcunun transferinde ısrarcı olacağı belirtildi.





