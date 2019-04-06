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Üç mahallenin muhtarı iki kardeş bir amca

Üç mahallenin muhtarı iki kardeş bir amca

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Taner ve Ömer Gök kardeşler ile amcaları Hasan Gök, farklı mahallelere muhtar seçildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday olan Taner Gök İstasyon Mahallesi, kardeşi Ömer Gök Kavaklı Mahallesi, amcaları Hasan Gök ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtarlığına seçildi.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Taner Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle halkının teveccühünü kazanarak yeniden muhtar seçildiğini söyledi. Kardeşi ve amcasının da muhtar olduğunu anlatan Gök, şöyle konuştu:

"Allah nasip etti ve değerli komşularımız sayesinde bu sene ikinci dönem muhtarlığı kazandık. Ben aynı zamanda ilçede seyyar satıcılıkla uğraşıyorum. Bu işin yanında muhtarlık yapıyorum. Mahallemize güzel çalışmalar yaptık. Mahalle sakinlerimiz de yaptığımız çalışmalardan memnun tekrar bizi muhtar seçti. İnşallah önümüzdeki dönemlerde mahallemize yararlı çalışmalar yapacağız. Bu arada kardeşim Ömer Gök de Kavaklı Mahallesi'nde muhtar seçildi. Amcam Hasan Gök Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtarı oldu. Halkımıza minnettarım görevimize layık olabilmek için elimizden geleni yapacağız."

Hasan Gök de emekli öğretmen olduğunu belirtti. Başka mahallelerde muhtar seçilen yeğenleriyle vatandaşlara hizmet edeceklerini dile getiren Gök, "Ben iki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Halkımızın teveccühüyle tekrar kazandık yeğenlerim de iki mahallede aday oldular onlar da kazandılar. İnşallah yeğenlerimle daha iyi hizmetler sunacağız." dedi.

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