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Muhtar adayının akılalmaz kurnazlığı! Seçimi kazandı ama

Muhtar adayının akılalmaz kurnazlığı! Seçimi kazandı ama

ADANA'da Çarkıpare Mahallesi Muhtarı Yalçın Uzun, 600 yakınını inşaat halindeki evlerde ikamet ediyor gibi gösterip 670 oyla seçimi kazandı. Muhtarın bu oyununu rakiplerinin dikkati ortaya çıkardı.

Adana Sarıçam'a bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 31 Mart'taki yerel seçimlerde 6 isim, muhtarlığa aday oldu.

Yeni kurulan ve kent merkezine uzak olduğu için de nüfusu az olan mahallede seçmen sayısının yüzde 30 artış göstermesi, diğer muhtar adaylarının dikkatini çekti.

İnşaat halindeki binalarda ikametgahları vardı

Seçim günü de otobüslerle mahalleye gelen seçmenlerin oy kullanması şüpheleri daha da artırdı. Adaylar arasında yer alan gayrimenkul danışmanı Emrah Acıman, söz konusu seçmenlerden birinin izini sürdüğünde bu kişinin, oy kullanılan okulun hemen arka tarafında yer alan, inşaat halindeki binada kayıtlı gözüktüğünü tespit etti. Acıman, diğer seçmenlerin de kapı ve penceresi dahi olmayan binalarda oturuyormuş gibi gösterilip, seçmen kağıtları hazırlandığını belirledi.

Suç duyurusunda bulundu

Akşam'ın haberine göre; acıman önce Sarıçam İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu, daha sonra da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Bana sadece 30 kişi mi oy verdi?"

İhbar üzerine harekete geçen savcılık, Sarıçam Polis Merkezi Amirliği'ne talimat verip, iddiaların araştırılmasını istedi. Muhtar Yalçın Uzun ise "Bir evde 40 kişinin oturduğunu tespit ettim, gerekli itirazları yapıp bu hatayı düzelttim. Gerçekler, savcılık soruşturmasında ortaya çıkacak. Benim sadece kendi ailem 40 kişi. 600 seçmeni ben getirdim diyelim. Bana sadece 30 kişi mi oy verdi?" sözleriyle iddiaları yalanladı.

"Evlerinin yerini bilmiyorlardı"

Emrah Acıman, "Çarkıpare'de çok fazla insan yaşamamasına rağmen, seçmen sayısındaki artış dikkat çekiciydi. Adam evinin nerede olduğunu bile bilmiyordu. Bu haksızlığın önüne geçilip, sahte seçmenler silinerek seçimler tekrarlanmalı" diye konuştu.

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