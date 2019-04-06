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Kuşadası yeni Belediye Başkanı'nın ilk talimatları çok konuşulacak!

Kuşadası yeni Belediye Başkanı'nın ilk talimatları çok konuşulacak!

Kuşadası Belediyesi Başkanı seçilen Ömer Günel'in ilk icraatı, başkanlık odasındaki asansörün kapatılması ve makam araçlarının kademeye çekilmesi oldu.

Ömer Günel, “Seçim sürecinde hemşehrilerime verdiğim sözleri tek tek yerine getireceğim. İlk talimatım makam odasına ayrı bir giriş sağlayan asansörün kaldırılması ve makam araçlarının kademeye çekilmesidir" diye konuştu.

Ben Kuşadası’nın Belediye Başkanı olarak sizlerin içinde olacağım diyen Günel "Benim makam odam mobil olacak. Tüm amir, müdür ve başkan yardımcılarına tahsis edilen makam araçları da belediye kademesine çekilecek” açıklaması yaptı.

"Bir an önce çalışmaya başlamak gerek"

Günel, Kuşadası’nın sezona hazırlanması gereken bir kent olduğunu ve bu nedenle bir an önce çalışmaya başlamak gerektiğine dikkat çekerek tebrikleri pazartesi ve salı günü Kervansaray’da kabul edeceğini ifade etti.

"Çarşamba’dan itibaren sokaktayım"

Başkan Günel “Beni Çarşamba’dan itibaren bulamazsınız. Çarşamba’dan itibaren sokaktayım. Belediye Başkanının makamı olmaz. Belediye başkanının makamı sokaktır. Bugüne kadar hep söyledim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Siz bana gelmeyin. Ben size geleceğim” diye konuştu.

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