Komünist Başkan'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ovacık Belediyesinin devretme belgesini paylaşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 68 milyon TL borçla devraldığı Tunceli Belediyesinin devralma belgesiyle arasındaki farkı gözler önüne serdi.

Resmi sosyal medya hesabından Ovacık Belediyesinin devir belgesini paylaşan Maçoğlu, belediyenin kasasından 723 bin 151 Tl olduğunu duyurdu. Maçoğlu ayrıca resmi kurum borçlarının da 626 bin 234 TL olduğunu paylaştı.

"Böyle devrettik, böyle devraldık"

Maçoğlu bu paylaşımının yanı sıra Tunceli Belediyesini 68 milyon TL borç ile devraldıklarını da duyurdu.

Twitter kullanıcıları "İki belge arasındaki fark" hakkında birçok yorumda bulundu.

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ilgili paylaşımı şöyle: