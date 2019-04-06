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Antalya'da feci ölüm! Halısahada fenalaşıp hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da feci ölüm! Halısahada fenalaşıp hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, halı saha maçı yaptığı sırada kalp krizi geçiren 35 yaşındaki Mehmet İnci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Manavgat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Mehmet İnci, dün akşam arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmaya başladı. Fenalaşınca maçtan çıkan İnci, iddiaya göre arkadaşlarının 'hastaneye götürelim' teklifini kabul etmedi. Bir süre saha kenarında dinlendikten sonra kendi aracıyla hastaneye gitmek istedi. Ancak yolda tekrar rahatsızlandı.

Hayatını Kaybetti

Aracını durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet İnci'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İnci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet İnci'nin cenazesi bugün Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de katıldığı törenle Sarılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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