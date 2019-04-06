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Sezai Temelli'nin yeni videosu olay oldu buralar vadedilmiş topraklar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin bir mitingte yaptığı konuşma tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, twitter hesabı üzerinden Temelli'yi siyonistlere uşaklık etmekle suçladı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yeni ortaya çıkan videosu sosyal medyada olay oldu. Temelli, konuşmasında "Bugün Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kuruttular." ifadelerini kullanıyor. 

"Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!"

Tartışmalara yol açan viedoya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş sert tepki gösterdi. Twitter hesabından Temelli'nin videosunu paylaşan Muş, "HDP Eşbaşkanı siyonist olduğunu gizlemiyor. Sözde vaad edilmiş toprakları İsrail’e vermeyi ima ediyor. Biz bu toprakları şehitlerimizin kanıyla aldık. Burası vatanımız. Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!" diye yazdı.

Nil'den Fırat'a vaad edilmiş topraklar

Allah'ın Hz. İbrahim'e ve onun soyundan gelenlere vermeyi vaad ettiği yer için kullanılan terim. İbrânîce'de “Eretz Israel” denilen bu bölge Ahd-i Atîk'te “Ken'an diyarı”, “Diyar”, “Gurbet diyarı”, “Memle­ket” diye de zikredil­mektedir. İkinci Mâbed döneminden iti­baren ise “Arz-ı mev'ûd” diye adlandırılmış olup Ahd-i Cedîdde de bu isimle geçmektedir. Ahd-i Atîk'te burası ayrıca “İyi ve geniş diyar”, “Süt ve bal akan di­yar”, "Bütün memleketlerin sü­sü olan diyar” diye tavsif edilmiştir. Kitâb-ı Mukaddes'te Hz. İbrahim'e ya­pılan vaadde, “Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar olan böl­ge” Hz. Musâ ve Yeşu'a yapılan vaadde, “Ayak tabanınızın basa­cağı her yer sizin olacak” denilmiştir. Arz-ı mev'udun sınırları Ahd-i Atîk'te daha ayrıntılı olarak verilmektedir.

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