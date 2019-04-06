Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Komünist Başkan Maçoğlu'na ateş püskürdü!

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediyenin borçları konusundaki sözleriyle ilgili "Kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır" açıklaması yaptı.

Tunceli Valisi Sonel, "29 milyon TL borcu görev yaptığımız dönem içinde 16 milyon TL'ye düşürdük" diyerek "Biz teröre hizmet eden bir belediye devraldık. Kayyum öncesi belediyenin tüm kaynaklarının şehirde yaşayanlara değil teröre gittiği ortada iken, kaynaklar yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

29 milyon TL borç var iken, bu borcu görev yaptığımız dönem içinde 16 milyon TL'ye düşürdük

"5 Nisan 2019 tarihinde Tunceli Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve daha ilk günden kayyum dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki; kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır. Biz teröre hizmet eden bir belediye devraldık. Şu an Tunceli'yi huzur şehri olmanın yanı sıra, herkesin imrendiği bir şehir haline getirdik. Tunceli'nin çehresi değişti. Kayyum öncesi 29 milyon TL borç var iken, bu borcu görev yaptığımız dönem içinde 16 milyon TL'ye düşürdük. Ayrıca bu borcu düşürürken görev yaptığımız süre içerisinde 31,7 milyon TL kredi ile 625 milyon TL tutarında yıllardır konuşulan ama yapılmayan projeleri hayata geçirdik. Dönem içerisinde yaptığımız yeni yatırımlar ile 12 milyon TL kira geliri sağlanırken, bunun yanı sıra 6 milyon TL değerinde de yeni araç filosunu şehrimize kazandırdık. Verdiğimiz rakamlar ve örnekler gösteriyor ki kayyum öncesi belediyenin tüm kaynakları şehirde yaşayanlara değil teröre gittiği ortada iken, kaynaklar yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için önemlidir. Daha ilk günden çamur atılmasını kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz."

"Böyle devrettik, böyle devraldık"

Resmi sosyal medya hesabından Ovacık Belediyesinin devir belgesini paylaşan Maçoğlu, belediyenin kasasından 723 bin 151 Tl olduğunu duyurdu. Maçoğlu ayrıca resmi kurum borçlarının da 626 bin 234 TL olduğunu paylaştı. Maçoğlu bu paylaşımının yanı sıra Tunceli Belediyesini 68 milyon TL borç ile devraldıklarını da duyurdu.

Maçoğlu'nun ilgili paylaşımı şöyle: