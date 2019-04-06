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MHP, Kars seçimlerinin iptalini istemişti! Karar açıklandı

MHP, Kars seçimlerinin iptalini istemişti! Karar açıklandı

MHP'nin Kars'ta seçimin yinelenmesi için il seçim kuruluna yaptığı başvuru reddedildi. MHP’nin YSK’ya başvurması bekleniyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 29.58'ini alarak Kars'ta Belediye Başkanı seçilen Ayhan Bilgen, MHP'nin reddedilen başvuru üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracağını ifade etti.

Seçimlerin iptali başvurusu

Seçimde yüzde 26.57'sini alan MHP'nin Belediye Başkan adayı Çetin Nazik'in sonuçlara itirazı üzerine oylar yeniden sayılmıştı. Yeniden sayılan oylarla HDP’nin 17 oyunun artması üzerine MHP, Kars'ta seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştu.

"Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır"

MHP’nin itiraz gerekçesinde, “Cezaevinde hükümlü olan seçmen olmayan vatandaşlara oy kullandırılmıştır. Askeri er ve erbaşa oy kullandırılmıştır” denilmişti.

"YSK'ya da başvuracak"

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Ayhan Bilgen, il seçim kurulunun reddetmesinin ardından MHP'nin YSK'ya da başvuruda bulunacağını söyledi. 

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