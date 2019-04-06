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Bu ilçede her sayımda kazanan değişiyor! 1 oy fark var, CHP yeniden itiraz etti

Bu ilçede her sayımda kazanan değişiyor! 1 oy fark var, CHP yeniden itiraz etti

Artvin Yusufeli'nde yerel seçim sonuçlarına karşılıklı itirazlar üzerine AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla seçimi kazandı. CHP, ilçede seçimlerin yenilenmesi için başvuruda bulundu.

Yusufeli'nde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 nolu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı.

İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi

Ancak bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. CHP'li aday Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi.

1 oy farkla kazandı

Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı.

İlçede toplamda 5 adet oy pusulası tespit edilemedi.

CHP, seçimin iptali için başvurdu

Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklarına işlenmediği de belirlendi. CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile İl Seçim Kurulu'na iki ayrı başvuruda bulundu. Başvurunun, İl Seçim Kurulu'nca değerlendirildiği öğrenildi.

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