8 oy fark var! CHP başvurdu, oylar yeniden sayılacak

ESKİŞEHİR Çifteler'de oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuru yapan CHP'nin talebi kabul edildi, oylar yeniden sayılacak.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Cumhur İttfakı Adayı MHP'li Kadir Bıyık ile Millet İttifakı Adayı CHP'li Zehra Konakçı yarışıyordu. Bıyık'ın 8 oyla seçimi kazanması üzerine CHP oyların tekrar sayılmasını istedi. CHP'nin talebi kabul edildi, oylar yeniden sayılacak.

456 geçersiz oy var

Çifteler'de, MHP'li Kadir Bıyık 8 oyla CHP'li Zehra Konakçı'nın önünde görünüyor. Ancak meclis çoğunluğu CHP'nin elinde bulunuyor ve 456 geçersiz oy var. Bunun üzerine CHP, ilçe seçim kuruluna oyların tekrar sayılması için başvuru yapmış ancak başvuru olumsuz sonuçlanmıştı.

Oylar yeniden sayılacak

Bunun üzerine CHP, konuyu İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulunun kararını bozarak, oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Buna göre, Çifteler'de, oylar yeniden sayılacak.