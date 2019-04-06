Ozan Kabak'ın golü Stuttgart'a hayat verdi

Bundesliga'da alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Stuttgart, Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'da kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Stuttgart, evinde Nürnberg'i konuk etti. Stuttgart, puanı Ozan Kabak ile bulurken maç 1-1 sona erdi ve Stuttgart, rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Stuttgart'a 1 puanı getiren gol, 75. dakikada Ozan Kabak'tan geldi. Ceza sahası içinde sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Ozan, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 10. maçta 3. golünü kaydetti. Nürnberg'in golünü ise 42'de Pereira attı.

Bu sonucun ardından Stuttgart, 21 puanla 16. sırada yer alırken Nürnberg, 17 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'da gelecek hafta Stuttgart, sahasında Leverkusen'i konuk edecek. Nürnberg ise Schalke'yi ağırlayacak.