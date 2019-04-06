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Cezaevindeyken seçimde zaferle çıktı! Hakkında karar verildi

Cezaevindeyken seçimde zaferle çıktı! Hakkında karar verildi

Tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan muhtar adayı Ali Uysal seçimi kazandı. Avukatının yaptığı itiraz üzerine Ali Uysal, tahliye edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinin kırsal Çamyayla Mahallesi muhtar adayı olduğu sırada "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklanan Ali Uysal, 3 adayın yer aldığı seçim yarışından başarıyla çıktı. Ali Uysal, avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Avukat Ruhi Ilgaz, müvekkilinin suç vasfının değişme ihtimali olmasından dolayı tahliye edildiğini, pazartesi günü mazbatasını alıp göreve başlayabileceğini söyledi.

Çamyayla Mahallesi'nin muhtarı Ali Uysal, seçimde 126 oy alıp bir dönem daha muhtarlığa seçildi. Diğer adaylar Mehmet Kılınç'a sandıktan 108, Hayati Dağlı'ya ise 75 oy çıktı.

5 yıla kadar hapis cezası istendi

Seçim süreci devam ederken hakkında iddianame hazırlanan Ali Uysal için 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Seçimin hemen ardından Ali Uysal'nın tutukluluğunun kaldırılması için mahkemeye başvuruldu.

Tahliyesine karar verildi

İtirazı değerlendiren Ödemiş 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Uysal hakkındaki suç vasfının değişme ihtimaline karşı, tahliyesine karar verdi. Avukat Ruhi Ilgaz, müvekkilinin tahliye edilmesinden sonra pazartesi günü mazbatasını alıp göreve başlayabileceğini söyledi.

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