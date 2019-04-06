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Kayseri deplasmanda üçledi

Kayseri deplasmanda üçledi

Spor Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 30 ve 33. dakikalarda Tjaronn Chery ile 45. dakikada Hasan Hüseyin Acar kaydetti

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yendi.

Galibiyeti getiren golleri; 30 ve 33. dakikalarda Tjaronn Chery ile 45. dakikada Hasan Hüseyin Acar kaydetti.

Sivas'ın tek golü ise 84'te Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Öte yandan Sivasspor'da Arouna Kone, 15. dakikada kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Kayserispor 36 puana yükseldi. Sivasspor ise 34 puanda kalı.

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