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Boğulma tehlikesi geçiren 3 kadını, çevredekiler kurtardı

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kadını, çevredekiler kurtardı

TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde ayağının kayması sonucu Kelkit Çayı’na düşen kadın ile onu kurtarmaya çalışan iki yakını boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan kadınlardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Reşadiye ilçesinde meydana geldi. Semra Karaca (35), Mine Oruç (19) ve Halime Karaca (17) piknik yapmak için merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı kenarına gitti. Semra Karaca, çevrede gezerken kayalıklarda ayağının kayması sonucu suya düştü. Mine Oruç ve Halime Karaca da, Semra Karaca’yı kurtarmak için suya girdi. Ancak üç kadın suda boğulmatehlikesi geçirdi.

Semra ve Mine'nin durumu kritik

Durumu fark eden çevredekiler müdahale ederek kadınları kurtardı.

Çağrılan ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadınlardan hayati tehlikesi bulunan Semra ve Halime Karaca,Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

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