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Galatasaray'da Drogba'ya plaket verildi

Galatasaray'da Drogba'ya plaket verildi

Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Drogba'ya Yeni Malatyaspor maçında önce plaket verildi.

Bir dönem sarı kırmızılı ekipte forma giyen efsane futbolcu Didier Drogba'ya Yeni Malatyaspor maçı öncesinde hizmetlerinden ötürü plaket verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesinde sarı-kırmızılıların eski efsane futbolcusu Didier Drogba'ya plaket verildi. Drogba'ya plaketi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim takdim etti.

Taraftara üçlü çektirdi

Galatasaray taraftarları, Drogba'ya yaptığı tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Efsane futbolcu ayrıca taraftarların isteğini kırmadı ve sahanın ortasına geçip üçlü çektirdi.

Ayrıca stattaki barkovizyondan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde attığı goller gösterildi.

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