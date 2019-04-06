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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında düzenlenecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'na, ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek.

Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacağı toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu vesileyle ayrıca, muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Konsey toplantısı çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk ve Rus iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

Öte yandan, Moskova'daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Troya Operasıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı'nın açılışına ev sahipliği yapacak.

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