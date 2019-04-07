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Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hatay'da nöbet sırasında 1 askerimiz teröristler tarafından açılan ateş sonucu vurularak şehit oldu.

Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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