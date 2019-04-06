HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Bartın'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi

Bartın'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi

Bartın'da, AK Parti'nin itirazı sonrası oyların 5 sandıkta yeniden sayımı sonucu, seçimi önde tamamlayan MHP ile AK Parti'nin adayı arasındaki fark 147'ye geriledi.

AK Parti'nin Bartın Belediye Başkanlığı için kullanılan 154 sandıktaki 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılmasına yönelik yaptığı başvuru sonrası, Bartın İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararla şüpheli görülen 5 sandıktaki yeniden sayım işlemi tamamlandı.

Bartın İMKB Ortaokulu Spor Salonu'ndaki sayım işlemini, önceki sayımları önde tamamlayan MHP Belediye Başkan Adayı Cemal Akın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ile AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve partililer de takip etti.

Yaklaşık 3 saatte tamamlanan sayım sonunda, 5 sandıktan birinde sayılmayan 1 oy, AK Parti lehine geçerli sayıldı.

Bununla birlikte, seçimi önde tamamlayan MHP adayı Akın ile AK Parti adayı Aldatmaz arasındaki fark 147'ye düştü.

Süreç
İlk sayımda mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almış, aradaki 169 oyluk fark, AK Parti ve MHP'nin itirazları sonrası geçersiz oyların sayımı sonucu 148'e düşmüştü. AK Parti İl Seçim Kurulu'na geçerli oyların yeniden sayımı için itirazda bulunmuştu.

İlgili Haberler
Cezaevindeyken seçimde zaferle çıktı! Hakkında karar verildi İstanbul seçim sonuçları geçersiz oylar aradaki fark yine değişti MHP, Kars seçimlerinin iptalini istemişti! Karar açıklandı Seçimi kaybeden Belediye Başkanı Arif Uğurlu, gitmeden bakın ne yaptı? Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul seçimi açıklaması! Nasıl olur Büyükçekmece'de seçimler iptal edilecek mi? Dilekçede şoke eden ayrıntılar
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kadını, çevredekiler kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kadını, çevredekiler kurtardı
Galatasaray'da Drogba'ya plaket verildi
Galatasaray'da Drogba'ya plaket verildi
Ozan Kabak'ın golü Stuttgart'a hayat verdi
Ozan Kabak'ın golü Stuttgart'a hayat verdi
Cisse Bursa'yı ateşe attı
Cisse Bursa'yı ateşe attı
ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri deplasmanda üçledi
Kayseri deplasmanda üçledi
Cezaevindeyken seçimde zaferle çıktı! Hakkında karar verildi
Cezaevindeyken seçimde zaferle çıktı! Hakkında karar verildi
Söz 77. bölüm 2. fragmanı
Söz 77. bölüm 2. fragmanı
Bartın'da 5 sandıktaki oylar yeniden sayılıyor
Bartın'da 5 sandıktaki oylar yeniden sayılıyor
İSKİ'den 'evraklar taşınıyor' iddiasına yalanlama
İSKİ'den 'evraklar taşınıyor' iddiasına yalanlama
Şaban ayını oruçlu karşılamak gerekir mi kaç gün oruç tutulur?
Şaban ayını oruçlu karşılamak gerekir mi kaç gün oruç tutulur?
Van depreminde firar etmişti! Bakın nereden çıktı
Van depreminde firar etmişti! Bakın nereden çıktı
e okul veli bilgilendirme sistemi 2019 şifre nasıl değişir?
e okul veli bilgilendirme sistemi 2019 şifre nasıl değişir?
Yorumlar 1 yorum