HABER /  DÜNYA

Danimarka'da silahlı saldırı dehşeti

Danimarka'da silahlı saldırı dehşeti

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Nordsjlland polisinin yaptığı açıklamada, saldırının Sofienberg Sarayı önünde yaşandığı, olay yerinde çok sayıda sağlık, Özel Harekat Polisi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, saldırı sonrasında çok sayıda yaralı olduğu ve yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Helikopterler havada

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili şuan detay verilmeyeceği bildirilirken, helikopterlerin olay yeri ve civarında uçuş yaptığı belirtildi. Danimarka basınına yansıyan haberlerde olayın çeteler arası hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Bartın'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi
Bartın'da itiraz sonrası fark değişti sonuç değişmedi
İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kadını, çevredekiler kurtardı
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kadını, çevredekiler kurtardı
Galatasaray'da Drogba'ya plaket verildi
Galatasaray'da Drogba'ya plaket verildi
ÖNCEKİ HABERLER
Ozan Kabak'ın golü Stuttgart'a hayat verdi
Ozan Kabak'ın golü Stuttgart'a hayat verdi
Cisse Bursa'yı ateşe attı
Cisse Bursa'yı ateşe attı
Şaban ayını oruçlu karşılamak gerekir mi kaç gün oruç tutulur?
Şaban ayını oruçlu karşılamak gerekir mi kaç gün oruç tutulur?
Kayseri deplasmanda üçledi
Kayseri deplasmanda üçledi
Cezaevindeyken seçimde zaferle çıktı! Hakkında karar verildi
Cezaevindeyken seçimde zaferle çıktı! Hakkında karar verildi
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
Bartın'da 5 sandıktaki oylar yeniden sayılıyor
Bartın'da 5 sandıktaki oylar yeniden sayılıyor
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili başlangıcı
Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili başlangıcı
Yorumlar 1 yorum