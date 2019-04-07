Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Transfer edildiği günden beri eleştirilerin hedefi olan Diagne'nin yıldızlaştığı maçta sarı kırmızılılar farklı kazandı.

Galatasaray ile Yeni Malatayspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmayı 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golleri 45+4 ve 89. dakikalarda penaltıdan Diagne ve 50. dakikada Emre Akbaba attı.

Galatasaray'da sarı kart gören Marcao, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Luyindama da derbide cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 55'e çıkardı, Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı.

GALATASARAY: 3-0 : YENİ MALATYASPOR

90 + 2.dk: Bu arada maçın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.



90 + 1.dk: Bu arada penaltı öncesi topu alan Belhanda'ya Diagne "Ben atacağım" dedi. Bunun üzerine ikili arasında kısa bir tartışma yaşanırken Belhanda sinirle topu bırakıp penaltı noktasından ayrıldı.



90.dk: Galatasaray'da Feghouli yerini Muğdat Çelik'e bıraktı.



89.dk: GOL! Diagne bu penaltıda da topu kendi sağına doğru yerden sert vurdu, Farnolle köşeyi doğru tahmin etse de golü engelleyemedi: 3-0



88.dk: PENALTI! Hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Galatasaray maçta ikinci kez penaltı kullanacak.



87.dk: VAR İNCELEMESİ! Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tavsiye üzerine pozisyonu izleyecek.



86.dk: Linnes'in son çizgiden içeri çevirdiği topa Diagne gelişine vurdu, savunmada Robin Yalçın'a çarpan bu top sonrası penaltı beklentileri oluştu ancak hakem devam dedi.



85.dk: Galatasaray'da Emre Akbaba yerini Selçuk İnan'a bıraktı.



83.dk: Galatasaray'da Henry Onyekuru yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.



82.dk: Türk Telekom Stadyumu'nda 33.241 biletli seyirci bu mücadeleyi tribünlerden takip ediyor.



80.dk: Fatih Terim, hemen önünde Diagne'ye yapılan faul sonrası yoğun şekilde kart itirazında bulundu ancak hakem oralı olmadı.



78.dk: Farnolle'ün degajıyla savunma arkasına Kamara hareketlendi. Tehlikeyi sezen Muslera ceza alanını terk ederek topu kafasıyla uzaklaştırdı.



76.dk: Ayağa paslarla çıkan Galatasaray'da yayın gerisinde topu alan Feghouli'nin şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.



74.dk: Diagne serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, barajı geçen top üstten dışarı çıktı.



73.dk: Hafif sol çaprazda, ceza alanının hemen dışında Diagne, Donald'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.



71.dk: Gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Marcao büyük bir üzüntü yaşadı. Uzun süre yerden kalkamayan Marcao'yu arkadaşları teselli etti.



70.dk: Sarı Kart Marcos do Nascimento Teixeira



68.dk: MÜTHİŞ FIRSAT! Galatasaray üçüncü gole ço yaklaştı. Sağ kanattan Mariano'nun ortaladığı topa arka direkteki Onyekuru uçarak kafayı vurdu, yerden seken top direğin üzerinden auta çıktı.



67.dk: Belhanda'nın rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta içeri doldurduğu topa arka direkteki Marcao dokundu, kaleye paralel giden top ceza alanını terk etti.



65.dk: Yeni Malatyaspor bu dakikalarda rakip yarı alanda çok daha fazla görünmeye başladı. Galatasaray biraz daha defansa çekildi.



63.dk: Kendi yarı alanında topu kapan Yeni Malatyaspor çok adamla hızlı atağa çıktı. Aleksic'in sol kanattan içeri doldurduğu topa Bifouma vurdu, savunmadan da seken top kaleci Muslera'da kaldı.



60.dk: Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük yerini Ömer Şişmanoğlu'na bıraktı.



58.dk: BİR ŞUT! Linnes'in derinlemesine pasıyla iyihareketlen Emre Akbaba sol çaprazdan yerden sert vurdu, Farnolle'ü geçen top direk dibinden auta çıktı.



56.dk: Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan Adem'in şutunda savunmadan seken topa Bülent Cevahir vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.



55.dk: Yeni Malatyaspor'da Murat Yıldırım yerini Bifouma'ya bıraktı.



52.dk: Galatasaray'ın etkili olabileceği bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Diagne'nin şutunda top barajdan döndü.



51.dk: Yeni Malatyaspor'da Guilherme, ceza alanının birkaç metre dışında Emre Akbaba'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



50.dk: GOL! Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes ortaladı, Emre Akbaba'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda kale alanı içindeki Diagne'ye çarpıp yön değiştiren top ağlarla buluştu: 2-0



47.dk: Köşe vuruşu sonrası Mariano sağ kanattan ortaladı, arka direkteki Donk'un kafa vuruşunda Farnolle üzerine gelen topu kontrol etti.



Türk Telekom Stadyumu'nda ikinci yarı başladı



İlk yarı sona erdi! Galatasaray soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor.



45 + 4.dk: GOL! Diagne yerden bir vuruşla top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0



45 + 2.dk: PENALTI! Onyekuru'yla paslaştıktan sonra sol kanattan ceza alanına sokulan Linnes, Murat Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.



45.dk: İlk yarının sonuna tam 6 dakika ilave edildi.



40.dk: Guilherme'nin uzaklardan sert şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.



38.dk: GOL GEÇERSİZ! Birkaç dakikalık VAR incelemesi sonrası Feghouli'nin golünden önce sol kanattan gelişen pozisyonda Fernando'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.



37.dk: Galatasaray'ın golü farklı sebeplerden dolayı uzun süredir VAR hakemleri tarafından inceleniyor. Gol öncesi Linnes'in faul yapıp yapmadığı, ofsayt pozisyonu olup olmadığı ve topun çizgi dışına çıkıp çıkmadığına bakılıyor.



36.dk: VAR incelemesi sürüyor, oyun henüz başlamadı.



35.dk: Gol öncesi Linnes topu alırken rakibi Donald'la yaşadığı bir ikili mücadele vardı, şu anda bu pozisyon VAR hakemleri tarafından inceleniyor.



34.dk: KRİTİK KURTARIŞ! Belhanda'nın derinlemesine pasıyla ceza alanı içinde buluşan Onyekuru önünü açıp yerden sert vurdu, kaleci Farnolle müthiş bir kurtarışa imza attı. Korner...



33.dk: Galatasaray taraftarı üst üste pozisyonları değerlendiremeyen Diagne'ye destek veriyor.



32.dk: BU DA KAÇTI! Galatasaray gole çok yaklaştı. Onyekuru'nun ters topunu Mariano etkili şekilde içeri çevirdi. Ön direkteki Diagne'nin müsait durumda gelişine dokunuşunda top yandan dışarı gitti.



31.dk: KAÇTI! Yeni Malatyaspor kendi yarı alanında kaptığı topla hızlı çıktı. Sağ kanattan Donald'ın taşıdığı topu Kamara sola bıraktı, Adem Büyük'ün gelişine yerden şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.



29.dk: SON ANDA FARNOLLE! Sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba dar açıdan orta yapmak yerine kaleyi denedi, sert şutunda kaleci Farnolle son anda direk dibinden topu çıkardı.



27.dk: Yeni Malatyaspor, Kamara'yla kontra atağa çıkmak isterken Belhanda kritik bir faulle tehlikeyi önledi.



25.dk: Diagne'nin tek pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Emre Akbaba'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.



23.dk: Henüz maçın başları olmasına rağmen sertlik dozajı çok arttı. İkili mücadelelerde her iki ekip de topla karışık hayli sert müdahalalelerde bulunuyor.



22.dk: YİNE DIAGNE! Galatasaray bu kez sol kanattan geldi. Emre Akbaba'nın ortasına ön direkte ayağının dışıyla dokunan Diagne çerçeveyi tutturamadı.



20.dk: 20 dakikası geride kalan mücadelede henüz gol ve net bir gol pozisyonu yok.



19.dk: Topla oynama oranlarında Galatasaray'ın %80'e %20'lik üstünlüğü bulunuyor.



18.dk: Bu anlarda gerginlik artmaya başladı. Her iki takım da hakem kararlarına karşı yoğun itirazlarda bulunuyor.



17.dk: Mariano'nun müdahalesiyle sakatlanan Adem Büyük'ün tedavisi saha içerisinde gerçekleştiriliyor.



15.dk: Galatasaray özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla Yeni Malatyaspor savunmasını zorlamaya devam ediyor. Konuk ekip kontra ataklarla etkili olmaya çalışıyor.



13.dk: BİR KAFA! Maçtaki ilk etkili pozisyon Galatasaray'dan geldi. Mariano sağ kanattan ortaladı, kale alanı içindeki Diagne'nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



12.dk: Son paslarda isabet oranı düşük olan Galatasaray pozisyon üretmekte zorluk çekiyor.



10.dk: Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçilirken bu bölümde Galatasaray'ın baskılı oyunu vardı.



9.dk: Yeni Malatyaspor ilk kez atağa çıktı. Sağ kanattan Kamara'nın yaptığı sert ortada savunmadan seken topu arka direkteki Mariano göğsüyle kalecisine indirdi.



8.dk: Yeni Malatyaspor topu rakip yarı alana taşımakta zorluk yaşıyor. Kontrol tamamen Galatasaray'da.



6.dk: Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Linnes soldan ortaladı, arka direkteki Feghouli'nin dokunamadığı top doğrudan auta çıktı.



5.dk: Galatasaray kapanan Yeni Malatyaspor savunmasını açmaya çalışıyor. Oyun konuk ekibin yarı alanına yıkıldı.



4.dk: Tek toplarla çok iyi çıkan Galatasaray'da Diagne, Belhanda'yı kaçırmak istedi ancak Mina kritik bir hamleyle topu kesti.



2.dk: Galatasaray taraftarı ilk düdükle birlikte yoğun bir desteğe başladı.



İlk düdük çaldı ve maç başladı!



İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Belhanda, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Diagne.

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Kamara.